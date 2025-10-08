महाकुंभ में दुबई के 50 श्रद्धालुओं की फर्जी होटल बुकिंग करने वाला गिरफ्तार, 18.90 लाख रुपये की थी ठगी

शिकायत में बताया गया कि दुबई में रहने वाले बृज मोहन गुप्ता और उनके 50 श्रद्धालु महाकुंभ के मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने आए थे। उन्होंने ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए “शिवद्या कैंप” नाम की वेबसाइट पर संपर्क किया। आरोपी ने हूबहू वेबसाइट की नकल बनाई और सस्ते दामों में होटल, अच्छे कमरे और वीआईपी स्नान व दर्शन का लालच दिया। श्रद्धालु जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बुकिंग नहीं हुई।