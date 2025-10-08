महाकुंभ में दुबई के 50 श्रद्धालुओं की फर्जी होटल बुकिंग करने वाला गिरफ्तार, 18.90 लाख रुपये की थी ठगी

अरेस्ट (Photo-IANS)
महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में दुबई के 50 श्रद्धालुओं को फर्जी होटल बुकिंग के जरिए ठगी करने वाला आरोपी शिवांशु भारद्वाज मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 18.90 लाख रुपये की ठगी का आरोप है।
शिकायत में बताया गया कि दुबई में रहने वाले बृज मोहन गुप्ता और उनके 50 श्रद्धालु महाकुंभ के मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने आए थे। उन्होंने ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए “शिवद्या कैंप” नाम की वेबसाइट पर संपर्क किया। आरोपी ने हूबहू वेबसाइट की नकल बनाई और सस्ते दामों में होटल, अच्छे कमरे और वीआईपी स्नान व दर्शन का लालच दिया। श्रद्धालु जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बुकिंग नहीं हुई।
महाकुंभ साइबर पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया और आरोपी का पता लगाया। सोमवार को साइबर थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा और उनकी टीम ने शिवांशु को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, चार सिम, पांच एटीएम कार्ड और 515 रुपये नकद बरामद हुए।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्नातक तक पढ़ा है और डिजिटल क्रिएटर का काम करता है। उसने शिवद्या कैंप वेबसाइट की हूबहू नकल कर बनाई और अपना नंबर डालकर श्रद्धालुओं को फंसाया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
