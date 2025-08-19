बिजली चोरी में यूपी में मथुरा नंबर वन तो तीसरे नंबर पर है प्रयागराज, करेली बना हॉटस्पॉट

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है, और प्रयागराज इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मथुरा (7,560 मामले) और आगरा (6,260 मामले) के बाद प्रयागराज में 2024 में 5,707 बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। खासकर करेली उपखंड क्षेत्र में यह समस्या चरम पर है, जहां हाल ही में बिजली विभाग की टीम ने निहालपुर और अकबरपुर जैसे इलाकों में छापेमारी कर 14 घरों में अवैध कनेक्शन पकड़े। इनमें से 5 घरों में बिजली का बाईपास कर उपयोग किया जा रहा था। इस अभियान में एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ, जब एक समाजवादी पार्टी के सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये के बिजली चोरी के जुर्माने का नोटिस चस्पा किया गया।