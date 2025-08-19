Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

बिजली चोरी में यूपी में मथुरा नंबर वन तो तीसरे नंबर पर है प्रयागराज, करेली बना हॉटस्पॉट

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है, और प्रयागराज इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मथुरा (7,560 मामले) और आगरा (6,260 मामले) के बाद प्रयागराज में 2024 में 5,707 बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रयागराज

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 19, 2025

बिजली चोरी की सांकेतिक तस्वीर, AI Generated.

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है, और प्रयागराज इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मथुरा (7,560 मामले) और आगरा (6,260 मामले) के बाद प्रयागराज में 2024 में 5,707 बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। खासकर करेली उपखंड क्षेत्र में यह समस्या चरम पर है, जहां हाल ही में बिजली विभाग की टीम ने निहालपुर और अकबरपुर जैसे इलाकों में छापेमारी कर 14 घरों में अवैध कनेक्शन पकड़े। इनमें से 5 घरों में बिजली का बाईपास कर उपयोग किया जा रहा था। इस अभियान में एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ, जब एक समाजवादी पार्टी के सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये के बिजली चोरी के जुर्माने का नोटिस चस्पा किया गया।

करेली में छापेमारी का तांडव

प्रयागराज के करेली क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। बिजली विभाग की टीम ने मंगलवार को सुबह-शाम की दोहरी छापेमारी में 14 घरों पर कार्रवाई की। इनमें से कई घरों में बिजली के मीटर को बाईपास कर सीधे लाइन से कनेक्शन लिया गया था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की चोरी से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

सात समंदर पार से ताज का दीदार करने आया परिवार… गेट पर पहुंचते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे फिर पहुंची पुलिस
आगरा
image

बिजली विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए सुबह-रात की दोहरी शिफ्ट में छापेमारी शुरू की है। इसका मकसद न सिर्फ चोरी रोकना, बल्कि लोगों को वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना भी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी से प्रदेश को सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, जो निर्बाध बिजली आपूर्ति में बाधा डाल रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सही तरीके से बिजली का उपयोग करें और चोरी की सूचना दें। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रयागराज के बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "करेली जैसे इलाकों में चोरी का नेटवर्क सजग हो गया है, लेकिन हमारी टीमें हर स्तर पर निगरानी कर रही हैं। सपा सांसद का मामला एक मिसाल बनेगा।" इस अभियान से स्थानीय लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन चुनौती अभी बरकरार है।

सपा सांसद पर बड़ा एक्शन

बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ा खुलासा तब हुआ, जब एक सपा सांसद के खिलाफ 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, कोर्ट के आदेश पर सांसद ने 6 लाख रुपये जमा कर अपनी बिजली बहाल कराई। यह मामला विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव के बावजूद कार्रवाई की गई। विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस तरह के बड़े मामलों में सख्ती बरती जा रही है ताकि अन्य प्रभावशाली लोग भी सबक लें।

ये भी पढ़ें

सड़क पर भीख मांग रही थी नाबालिग, बहला-फुसलाकर ले गए दो दरिंदे, दुष्कर्म के बाद वायरल कर दिया वीडियो
आगरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 08:01 pm

Published on:

19 Aug 2025 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / बिजली चोरी में यूपी में मथुरा नंबर वन तो तीसरे नंबर पर है प्रयागराज, करेली बना हॉटस्पॉट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.