मस्जिद हटाने को लेकर मंत्री संजय निषाद धरने पर बैठे, NH-30 पर लगा जाम…श्रृंगवेरपुरधाम में पहुंची भारी फोर्स

मंत्री संजय निषाद दो साल पहले भी मार्च 2023 में मस्जिद को हटाने की मांग किए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वह 2013 से श्रृंगवेरपुर धाम को साफ करवाना शुरू किये थे, तो वहां कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन बाद में एक मस्जिद बन गई। संजय निषाद ने कहा कि पीएम इंदिरा गांधी द्वारा पुरातत्व विभाग से कराए गए उत्खनन में वहां निषादराज का किला पाया गया था। उस समय वहां मस्जिद नहीं थी। लेकिन बाद में वहां अवैध रूप से मस्जिद बना ली गई, इसे हटाया जाना चाहिए।