नाबालिग को तीन साल तक कैद में रखकर किया गैंगरेप, धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर

बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय पीड़िता और उसका 10 साल का भाई कुछ साल पहले माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए थे। आरोप है कि पड़ोसी गांव उभारी के निवासी आलम, आतिफ और मुमताज आलम ने तीन साल पहले दोनों को होटल में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। कुछ दिन तक काम कराने के बाद आरोपियों ने किशोरी को अपने घर ले जाकर कैद कर लिया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान अन्य पांच अज्ञात लोगों ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे नशीला पदार्थ पिलाकर पीटा जाता था।आरोप है कि आरोपियों ने उसका आधार कार्ड भी बदलवा दिया और उसे हिन्दू से मुस्लिम पहचान दे दी।