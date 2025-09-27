मिशन शक्ति: महिला अपराध के मामलों में तेज होगी कार्रवाई, 5 अभियुक्तों को मिली सजा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का बड़ा संदेश

इस दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रभावी पैरवी करते हुए महिला और पाक्सो एक्ट से जुड़े हर जिले के 5-5 महत्वपूर्ण मामलों में एक महीने के भीतर सजा दिलाई जाए। फिलहाल के लिए कुल 20 मामलों में पैरवी करने का लक्ष्य भी तय कर दिया। वहीं अपर निदेशक अभियोजन ने बताया कि अब तक 5 मामलों में आरोपियों को सजा कराई जा चुकी है।