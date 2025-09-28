29 सितंबर को 30 से ज्यादा जिलों में तूफानी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी, देखें IMD का अलर्ट

फाइल फोटो- पत्रिका
उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे मॉनसून का विदाई दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में मॉनसून की बारिश फिर लौट रही है। हाल के दिनों में तेज धूप और उमसभरी गर्मी के बाद शनिवार को लखनऊ में अचानक मौसम बदल गया और हल्की बूंदाबांदी हुई।
मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों सहित पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 29 सितंबर को कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी है। इन जिलों में मथुरा, हापुड़, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर और बहराइच शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है।
मौसम विभाग ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून की वापसी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र की तीव्रता रविवार को और बढ़ सकती है, जिसका असर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में दिखाई देगा।
