29 सितंबर को 30 से ज्यादा जिलों में तूफानी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी, देखें IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों सहित पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 29 सितंबर को कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी है। इन जिलों में मथुरा, हापुड़, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर और बहराइच शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है।