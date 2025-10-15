एक सप्ताह देरी से विदा होगा मानसून, पश्चिमी हवाओं से बढ़ी ठंड, देखें IMD का अलर्ट

प्रदेश के 3 जिलों में बहुत कम बारिश हुई, जबकि 27 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं, 3 जिलों में सामान्य से अधिक और 2 जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई। लखनऊ समेत 30 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य रही। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून 18 जून को उत्तर प्रदेश में पहुंचा था। 29 जून तक यह पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया था। मानसून की वापसी 24 सितंबर से शुरू हुई और 13 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से इसकी विदाई हो गई। इस बार मानसून सामान्य तिथि से करीब एक सप्ताह देर से गया।