वाराणसी रामलीला मंच पर अश्लीलता की सारी हदें पार, आयोजकों ने मांगी माफी

वाराणसी में रामलीला के मंचन के दौरान अश्लीलता का मामला सामने आई है। चेतगंज थाना क्षेत्र की श्री चेतगंज रामलीला में ताड़का वध के दृश्य के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर एक डांसर के ठुमके लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 29, 2025

ताड़का वध के दृश्य के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस

ताड़का वध के दृश्य के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस

वाराणसी में रामलीला के मंचन के दौरान अश्लीलता का मामला सामने आई है। चेतगंज थाना क्षेत्र की श्री चेतगंज रामलीला में ताड़का वध के दृश्य के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर एक डांसर के ठुमके लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामलीला के पात्रों के ठीक सामने काली साड़ी पहने डांसर अश्लील गानों पर नाच रही है। इस घटना ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और रामलीला की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। विवाद बढ़ने पर आयोजकों ने जनता से माफी मांगी है और कहा कि यह घटना अनजाने में हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इसको लेकर नाराजगी और आक्रोश फैल गया है।

आयोजकों ने खेद जताते हुए मांगी माफी

आयोजकों ने स्वीकार किया है कि यह एक गलती थी और उन्होंने खेद जताते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। आयोजकों ने साफ कहा कि रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और संस्कृति का प्रसार करना है।

पुलिस ने आयोजकों से स्पष्टीकरण मांगा है और आगे से सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामलीला का मंच एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान राम की लीलाओं का मंचन होता है। ऐसे में अश्लील गानों और डांस की कोई जगह नहीं है।

