वाराणसी रामलीला मंच पर अश्लीलता की सारी हदें पार, आयोजकों ने मांगी माफी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामलीला के पात्रों के ठीक सामने काली साड़ी पहने डांसर अश्लील गानों पर नाच रही है। इस घटना ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और रामलीला की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। विवाद बढ़ने पर आयोजकों ने जनता से माफी मांगी है और कहा कि यह घटना अनजाने में हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इसको लेकर नाराजगी और आक्रोश फैल गया है।