प्रयागराज

प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हुआ भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र के शास्त्री पुल पर रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। हादसे में चार युवक एक ही बाइक पर सवार थे।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 21, 2025

शास्त्री पुल पर भीषण हादसा

शास्त्री पुल पर भीषण हादसा

प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र के शास्त्री पुल पर रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। हादसे में चार युवक एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा तब हुआ जब बाइक तेज रफ्तार से पुल पर पहुंची और अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल

हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें आकाश पासी, बेटा राधेश्याम पासी, सूरज पासी पुत्र बब्बू पासी, आदर्श उर्फ सनी साहू , दीपचंद साहू और डबलू पासी, जीतलाल पासी शामिल थे। बता दें कि ये सभी शहर से झूंसी लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर राहगीर और पुलिस पहुंचे। चौकी इंचार्ज हरिशंकर मिश्रा और कमलेश पटेल फोर्स के साथ पहुंचे और 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायल युवकों को तुरंत एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आकाश पासी की मौत हो गई।

तीन लोगों की हालत गंभीर

इस घटना में घायल तीन युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारण शास्त्री पुल पर काफी देर तक अफरा-तफरी और जाम जैसे हालात बने रहे। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Published on:

21 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हुआ भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

