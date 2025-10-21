प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हुआ भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

शास्त्री पुल पर भीषण हादसा
प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र के शास्त्री पुल पर रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। हादसे में चार युवक एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा तब हुआ जब बाइक तेज रफ्तार से पुल पर पहुंची और अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें आकाश पासी, बेटा राधेश्याम पासी, सूरज पासी पुत्र बब्बू पासी, आदर्श उर्फ सनी साहू , दीपचंद साहू और डबलू पासी, जीतलाल पासी शामिल थे। बता दें कि ये सभी शहर से झूंसी लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर राहगीर और पुलिस पहुंचे। चौकी इंचार्ज हरिशंकर मिश्रा और कमलेश पटेल फोर्स के साथ पहुंचे और 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायल युवकों को तुरंत एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आकाश पासी की मौत हो गई।
इस घटना में घायल तीन युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारण शास्त्री पुल पर काफी देर तक अफरा-तफरी और जाम जैसे हालात बने रहे। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग