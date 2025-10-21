प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हुआ भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें आकाश पासी, बेटा राधेश्याम पासी, सूरज पासी पुत्र बब्बू पासी, आदर्श उर्फ सनी साहू , दीपचंद साहू और डबलू पासी, जीतलाल पासी शामिल थे। बता दें कि ये सभी शहर से झूंसी लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर राहगीर और पुलिस पहुंचे। चौकी इंचार्ज हरिशंकर मिश्रा और कमलेश पटेल फोर्स के साथ पहुंचे और 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायल युवकों को तुरंत एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आकाश पासी की मौत हो गई।