अब नहीं चलेगी बहानेबाजी! जरूरत पर मकान-दुकान खाली करा सकता है मालिक; हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामला कानपुर नगर के गांधी नगर का है, जहां याची एक दुकान का किरायेदार था। मकान मालिक ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दुकान की जरूरत बताते हुए किरायेदार को नोटिस दिया और रेंट अथॉरिटी के सामने बेदखली की अर्जी दाखिल की। किरायेदार ने तर्क दिया कि मकान मालिक के पास अन्य जगह उपलब्ध है, जहां वह अपना काम कर सकता है और दुकान खाली कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, रेंट अथॉरिटी और अपीलीय अधिकरण ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया।