प्रयागराज में पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- जिनको तिलक, सिंदूर से दिक्कत पाकिस्तान चला जाए

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस मौके पर प्रयाग की जनता से कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जहां लोग मरने के बाद आते हैं, आप यहां जिंदा पहुंच गए। उन्होंने लोगों से कहा कि जिंदा में ही प्रयागराज आएं, वरना ₹25 के मटके में आना पड़ेगा। उन्होंने प्रयाग की जनता से कहा कि अगले तीन दिनों तक हनुमान जी की कथा होगी। हनुमान जी एकता के प्रतीक हैं, बल, बुद्धि, और विद्या के दाता हैं। प्रयागराज में पहले दिन आज सुंदर कांड की कथा सुनाई। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जहां खत्म किया था उसके आगे की कथा प्रयागराज में सुनाऊंगा। ‌