प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास: मस्जिद को हटाने के लिए जारी किया गया नोटिस

Railways issues notice for demolition of mosque located near Prayagraj Junction railway station: प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इसके निर्माण कार्य में मस्जिद अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस संबंध में रेलवे की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मस्जिद को अनधिकृत बताते हुए हटाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कमेटी के सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर भवन को खाली कर दिया जाए। अन्यथा होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की होगी। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वर्क पर बोर्ड से मस्जिद पंजीकृत है।‌ मस्जिद कमेटी रेलवे नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।