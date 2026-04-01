प्रयागराज सबसे गर्म जिला, सुल्तानपुर, बांदा, आगरा में भी गर्म हवाओं की लपट से जनजीवन प्रभावित

Meteorological Department heat stroke alert: मौसम विभाग ने लू (heat stroke) को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कन्नौज आदि में तापमान बढ़ाने की संभावना है। इस दौरान ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवाओं की दिशा भी बदलती रहेगी। पश्चिम दिशा से आने वाली राजस्थानी हवाएं गर्मी और बढ़ाएगी। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज का तापमान सबसे अधिक 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बनारस बीएचयू का 44 डिग्री, सुल्तानपुर का 43.3 डिग्री, बांदा का 43 डिग्री, आगरा का 42.3 डिग्री दर्ज किया गया है।