पूजा पाल ने खोला दूसरी शादी का सच, बोलीं- परिवार ने ही किया विश्वासघात, मेरे खिलाफ रची साजिश

पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "कुछ लोग है जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिपण्णी करते है लिखते रहते हैं और अगर लिखते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये लोग सही बाते लिखें। क्योंकि मैंने इनके ही पार्टी से चुनाव लड़ा उनके मुखिया को सब पता है उनके कुछ नेतागण हैं उनको पता है कि सन 2017 में मै चुनाव हारी और यह मौका देखते हुए अतीक और मेरे मायके के रिश्तेदार जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस चक्कर में लग गए कि मैं अब इकदम पीछे चली जाऊं, मेरी राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए। मैं राजू पाल का मुकदमा न लड़ पाऊं मेरे साथ एक षडयंत्र अतीक अहमद के द्वारा किया गया जिसमें मेरे खुद परिवार के लोग सम्मिलित थे।"