पूजा पाल ने खोला दूसरी शादी का सच, बोलीं- परिवार ने ही किया विश्वासघात, मेरे खिलाफ रची साजिश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) की पूर्व विधायक पूजा पाल सुर्खियों में हैं। हाल ही में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके जीवन और राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा उनके निजी जीवन और दूसरी शादी को लेकर हो रही है। पूजा पाल ने खुद ही इन सवालों का जवाब देते हुए अपनी दूसरी शादी के टूटने की वजह बताई है।
पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "कुछ लोग है जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिपण्णी करते है लिखते रहते हैं और अगर लिखते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये लोग सही बाते लिखें। क्योंकि मैंने इनके ही पार्टी से चुनाव लड़ा उनके मुखिया को सब पता है उनके कुछ नेतागण हैं उनको पता है कि सन 2017 में मै चुनाव हारी और यह मौका देखते हुए अतीक और मेरे मायके के रिश्तेदार जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस चक्कर में लग गए कि मैं अब इकदम पीछे चली जाऊं, मेरी राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए। मैं राजू पाल का मुकदमा न लड़ पाऊं मेरे साथ एक षडयंत्र अतीक अहमद के द्वारा किया गया जिसमें मेरे खुद परिवार के लोग सम्मिलित थे।"
विधायक पूजा पाल ने आगे लिखा- "जो कि अब उनकी भी हत्या हो चुकी है और उसके बाद मेरे मुकदमा को मेरे ही परिवार के भाई थे। उन्होंने लिया और लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप विवाह कर लीजिए हम आपके साथ हैं और जब विवाह हो भी गया और मुझे शादी के कुछ दिनों बाद सच्चाई का पता चला क्योंकि यही लोग फिर कहीं बैठ कर यह बाते कर रहे थे कि अब अतीक के खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएगा लेकिन मैं अपने इस इरादे से डिगी नहीं।"
पूजा पाल ने लिख-"इन्होंने सोचा हम लोगों के रास्ते का कांटा समाप्त हो चुका है और पूजा पाल का राजनीतिक करियर भी अब समाप्त हो जाएगा। और अतीक अहमद का कांटा भी साफ हो गया और कहा कि अब हम चुनाव भी लड़ लेंगे और सांसद अतीक अहमद का भी सारा मुकदमा खत्म हो जाएगा। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तब यह मुझे पता चला कि ये लोग सच में मेरे साथ एक षडयंत्र रचे हैं। तब मैंने इसका विरोध किया और इसके बाद मैंने जांचा परखा तो बातें सच निकली और इसके बाद मैने मैंने कोर्ट के माध्यम से अपने विवाह के अलगाव के लिए अर्जी भी दी।"
अब जब मैंने भरी विधानसभा में सच बोल दिया तब सब कुछ पता होने के बावजूद भी चिढ़ और प्रतिशोध में सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि कैसे धूमिल की जाए इस वजह से सारा षडयंत्र भी करवा के और मेरे निजी जीवन के बारे में लिखते रहते हैं। आज भी जनता का विश्वास और प्रेम मेरे साथ बना हुआ है। मेरे शहर पश्चिमी और चायल की जनता को मेरा दुख, मेरी तकलीफ सबकुछ पता है। मैंने सबको बताया हुआ है इसलिए जनता का साथ आज भी मेरे साथ है। इसके डर से खाली कुछ समाजवादी यह सोचते हैं कि इनको आज भी जनता का स्नेह और प्रेम मिल रहा है इसलिए इस छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग तरह तरह की चाल बाजिया करते हैं।