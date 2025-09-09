प्रयागराज में बेटी को स्कूल ले जा रहा था पिता, सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत

करेली थाना क्षेत्र के रहने वाले रत्नेश श्रीवास्तव नैनी के दूरवाणी नगर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में क्लर्क थे। उनकी बेटी यशी भी इसी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। रोज की तरह मंगलवार को भी स्कूल की छुट्टी के बाद रत्नेश अपनी बेटी को लेने पहुंचे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा।