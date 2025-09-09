प्रयागराज में बेटी को स्कूल ले जा रहा था पिता, सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत

Prayagraj accident: प्रयागराज में मंगलवार दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। लेप्रोसी चौराहे पर स्कूटी और ट्रक की टक्कर में पिता और उनकी नन्हीं बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जिस मासूम को पिता रोज स्कूल से घर सुरक्षित लेकर आते थे, उसी सफर में दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई।
करेली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे मृतक
करेली थाना क्षेत्र के रहने वाले रत्नेश श्रीवास्तव नैनी के दूरवाणी नगर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में क्लर्क थे। उनकी बेटी यशी भी इसी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। रोज की तरह मंगलवार को भी स्कूल की छुट्टी के बाद रत्नेश अपनी बेटी को लेने पहुंचे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा।
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंखों में नमक घुल गया जब स्कूटी और ट्रक के बीच हुई टक्कर से पिता-पुत्री की निर्जीव देह सड़क पर पड़ी दिखी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।
जैसे ही खबर स्कूल तक पहुंची, वहां के कर्मचारी भी रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके और स्कूल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।