प्रयागराज: कंगना रनौत के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, भीड़ हुई बेकाबू; सुरेश रैना के साथ सुरक्षित निकल गईं एक्ट्रेस

प्रयागराज में प्रयाग उत्थान समिति ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। जैसे ही दोनों ने काले चश्मे के साथ मंच पर प्रवेश किया। वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। मंच के नीचे खड़े लोग मोबाइल कैमरों में सितारों को कैद करने और सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में मंच के पास भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वालों की भीड़ स्टेज पर चढ़ने लगी। जिससे वहां मौजूद कंगना और रैना असहज दिखे। लगातार हो रही धक्का-मुक्की, बढ़ती आवाजाही और मंच की ओर उमड़ती भीड़ के कारण सुरेश रैना कई बार पीछे हटते नज़र आए। आयोजकों और स्वयंसेवकों ने लोगों को पीछे रखने की कोशिश की। लेकिन भीड़ का दबाव कम नहीं हुआ।