Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज: कंगना रनौत के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, भीड़ हुई बेकाबू; सुरेश रैना के साथ सुरक्षित निकल गईं एक्ट्रेस

प्रयागराज में प्रयाग उत्थान समिति ने डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस विशेष कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे। जैसे ही मंच पर दोनों खड़े हुए उनके समर्थकों की भारी भीड़ मंच की तरफ जाने लगी। कुछ लोग मंच भर भी पहुंच गए। भीड़ बेकाबू होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में ले लिया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Nov 24, 2025

कंगना रनौत और सुरेश रैना फोटो सोर्स इंस्टा अकाउंट

कंगना रनौत और सुरेश रैना फोटो सोर्स इंस्टा अकाउंट

प्रयागराज में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और क्रिकेटर सुरेश रैना को देखने के लिए उमड़ी भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई। सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की होड़ में लोग मंच तक पहुंच गए। जिससे हालात बिगड़ने लगी। अफरातफरी बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों सेलिब्रिटीज़ को घेरकर कार्यक्रम स्थल से तुरंत बाहर निकाला और सुरक्षित रवाना किया।

प्रयागराज में प्रयाग उत्थान समिति ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। जैसे ही दोनों ने काले चश्मे के साथ मंच पर प्रवेश किया। वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। मंच के नीचे खड़े लोग मोबाइल कैमरों में सितारों को कैद करने और सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में मंच के पास भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वालों की भीड़ स्टेज पर चढ़ने लगी। जिससे वहां मौजूद कंगना और रैना असहज दिखे। लगातार हो रही धक्का-मुक्की, बढ़ती आवाजाही और मंच की ओर उमड़ती भीड़ के कारण सुरेश रैना कई बार पीछे हटते नज़र आए। आयोजकों और स्वयंसेवकों ने लोगों को पीछे रखने की कोशिश की। लेकिन भीड़ का दबाव कम नहीं हुआ।

भीड़ बेकाबू होने पर सुरक्षा टीम ने तत्काल घेरे में ले लिया

जैसे स्थिति काबू से बाहर जाने लगी। सुरक्षा टीम तुरंत सक्रिय हुई। सुरक्षाकर्मियों ने कंगना और रैना को घेरे में लेकर भीड़ से अलग किया। उन्हें सुरक्षित मार्ग से कार्यक्रम स्थल से निकाल दिया। दोनों को बीच कार्यक्रम में ही प्रस्थान करना पड़ा। बाहर निकलते समय भी समर्थकों की कोशिश उसी तरह जारी रही। जिससे सुरक्षा बढ़ानी पड़ी।

कंगना रनौत ने समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की

कार्यक्रम में कंगना रनौत ने समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि संस्था द्वारा बच्चों की शिक्षा और संरक्षण के लिए किया जा रहा योगदान प्रेरणादायक है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में समिति से जुड़ने की अपील भी की। इसी दौरान एक बच्ची ने कंगना को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट की, जिसे अभिनेत्री ने मुस्कुराकर स्वीकार किया। सुरक्षात्मक चुनौती और अनियंत्रित भीड़ के कारण कार्यक्रम समय से पहले समाप्त करना पड़ा, लेकिन समिति ने अभियान जारी रखने की घोषणा की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 10:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज: कंगना रनौत के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, भीड़ हुई बेकाबू; सुरेश रैना के साथ सुरक्षित निकल गईं एक्ट्रेस

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, कई जिलों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

up weather today cold wave alert temperature latest imd update
यूपी न्यूज

छात्र की मौत पर मचा हंगामा, प्रबंधक-प्रिंसिपल पर हत्या का केस, परिजनों ने सड़क जाम किया

धूमनगंज छात्र की मौत पर मचा हंगामा
प्रयागराज

माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

Electronic informers of police: CCTV cameras are playing an important role in cases like theft, murder
प्रयागराज

आजमगढ़ में दो सड़क हादसों के बाद हुआ बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन,चालक फरार

Road Accident
यूपी न्यूज

UP Weather: उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा गिराएगी पारा, अगले 5 दिनों में ठंड से बढ़ेंगी मुश्किलें

यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.