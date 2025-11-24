प्रयागराज: कंगना रनौत के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, भीड़ हुई बेकाबू; सुरेश रैना के साथ सुरक्षित निकल गईं एक्ट्रेस

कंगना रनौत और सुरेश रैना फोटो सोर्स इंस्टा अकाउंट
प्रयागराज में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और क्रिकेटर सुरेश रैना को देखने के लिए उमड़ी भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई। सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की होड़ में लोग मंच तक पहुंच गए। जिससे हालात बिगड़ने लगी। अफरातफरी बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों सेलिब्रिटीज़ को घेरकर कार्यक्रम स्थल से तुरंत बाहर निकाला और सुरक्षित रवाना किया।
प्रयागराज में प्रयाग उत्थान समिति ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। जैसे ही दोनों ने काले चश्मे के साथ मंच पर प्रवेश किया। वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। मंच के नीचे खड़े लोग मोबाइल कैमरों में सितारों को कैद करने और सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में मंच के पास भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वालों की भीड़ स्टेज पर चढ़ने लगी। जिससे वहां मौजूद कंगना और रैना असहज दिखे। लगातार हो रही धक्का-मुक्की, बढ़ती आवाजाही और मंच की ओर उमड़ती भीड़ के कारण सुरेश रैना कई बार पीछे हटते नज़र आए। आयोजकों और स्वयंसेवकों ने लोगों को पीछे रखने की कोशिश की। लेकिन भीड़ का दबाव कम नहीं हुआ।
जैसे स्थिति काबू से बाहर जाने लगी। सुरक्षा टीम तुरंत सक्रिय हुई। सुरक्षाकर्मियों ने कंगना और रैना को घेरे में लेकर भीड़ से अलग किया। उन्हें सुरक्षित मार्ग से कार्यक्रम स्थल से निकाल दिया। दोनों को बीच कार्यक्रम में ही प्रस्थान करना पड़ा। बाहर निकलते समय भी समर्थकों की कोशिश उसी तरह जारी रही। जिससे सुरक्षा बढ़ानी पड़ी।
कार्यक्रम में कंगना रनौत ने समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि संस्था द्वारा बच्चों की शिक्षा और संरक्षण के लिए किया जा रहा योगदान प्रेरणादायक है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में समिति से जुड़ने की अपील भी की। इसी दौरान एक बच्ची ने कंगना को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट की, जिसे अभिनेत्री ने मुस्कुराकर स्वीकार किया। सुरक्षात्मक चुनौती और अनियंत्रित भीड़ के कारण कार्यक्रम समय से पहले समाप्त करना पड़ा, लेकिन समिति ने अभियान जारी रखने की घोषणा की।
