Prayagraj: पहली बाढ़ में ही ढहने लगा 40 करोड़ का हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सात महीने पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

Prayagraj: प्रयागराज के संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर का भव्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, पहली ही बाढ़ में अपनी मजबूती की परीक्षा में फेल हो गया। गंगा के उफान ने मंदिर परिसर की दीवारों और कॉरिडोर के पत्थरों को उखाड़ फेंका। यह वही परियोजना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बड़े धूमधाम से किया था।