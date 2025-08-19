पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला, जबड़े पर लगी चोट, आरोपी पति को किया गिरफ्तार

प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के खरकौनी मुहल्ले में सोमवार को घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने आरोपी पति शिवलाल भारतीया को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। घटना के बाद उनके पुत्र की तहरीर पर पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक, शिवलाल भारतीया और उनकी पत्नी मैना देवी के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। सोमवार की शाम दोनों के बीच हुए कलह के बाद शिवलाल ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी की गर्दन पर हमला कर दिया। पड़ोसियों और परिवार वालों ने तत्काल महिला को बचाया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि महिला फिलहाल सुरक्षित है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
इस घटना ने इलाके में एक बार फिर घरेलू हिंसा की गंभीरता को सामने ला दिया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की घरेलू हिंसा की सूचना तुरंत स्थानीय थाने को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।