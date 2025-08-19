पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला, जबड़े पर लगी चोट, आरोपी पति को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी पति शिवलाल भारतीया को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। घटना के बाद उनके पुत्र की तहरीर पर पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक, शिवलाल भारतीया और उनकी पत्नी मैना देवी के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। सोमवार की शाम दोनों के बीच हुए कलह के बाद शिवलाल ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी की गर्दन पर हमला कर दिया। पड़ोसियों और परिवार वालों ने तत्काल महिला को बचाया और पुलिस को सूचना दी।