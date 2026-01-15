मकर संक्रांति पर थार से माघ मेले में पहुंचे ‘मंकी मैन’, संगम में 4 बजे तक 91 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

प्रयागराज : माघ मेले में आज मकर संक्रांति के पावन स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु 'जय गंगा मैया' के उद्घोष के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार, दोपहर 4 बजे तक 91 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जबकि आज कुल करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है।