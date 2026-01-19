19 जनवरी 2026,

सोमवार

प्रयागराज

माघ मेले में छाया बंगाल की आनंदराधा का जादू, पारंपरिक लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Prayagraj Magh Mela : प्रयागराज माघ मेले में बंगाल से आई आनंदराधा गोस्वामी अपने पारंपरिक बंगाली लुक और सादगी के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

Google source verification

प्रयागराज

image

Ravendra Mishra

Jan 19, 2026

सोशल मीडिया पर छाया आनंदराधा गोस्वामी का बंगाली लुक

सोशल मीडिया पर छाया आनंदराधा गोस्वामी का बंगाली लुक, फोटो सोर्स - X ,Kapishwar

Prayagraj Magh Mela : प्रयागराज की पावन धरती पर इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक नया चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चेहरा है पश्चिम बंगाल से आईं आनंदराधा गोस्वामी का।

आनंदराधा की खूबसूरती हुई वायरल

आनंदराधा गोस्वामी पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उन्होंने माघ मेले में रुद्राक्ष की मालाओं और पूजा-सामग्री की एक छोटी सी दुकान लगाई है। लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ एक दुकानदार के रूप में नहीं, बल्कि मेले के सबसे बड़े आकर्षण के तौर पर हो रही है।

वायरल होने की वजह

जिस तरह महाकुंभ 2025 में मोनालिसा अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध हुई थीं, उसी तरह आनंदराधा का पारंपरिक बंगाली लुक लोगों को आकर्षित कर रहा है। आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और मांग में भरा सिंदूर उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान देता है। जैसे ही मेले में मौजूद फोटोग्राफरों की नजर उन पर पड़ी, वैसे ही आनंदराधा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते उनकी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो गया।

रातोंरात बनी सेलिब्रिटी

माघ मेले करीब 800 हेक्टेयर में फैले हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गए हैं , लेकिन आनंदराधा का स्टॉल एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। एक साधारण सी दुकानदार अब रातोंरात एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। जो लोग संगम नहाने आ रहे हैं, वे आनंदराधा के साथ सेल्फी लेने भी आ रहे हैं।

Updated on:

19 Jan 2026 06:42 pm

Published on:

19 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माघ मेले में छाया बंगाल की आनंदराधा का जादू, पारंपरिक लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

