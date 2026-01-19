माघ मेले में छाया बंगाल की आनंदराधा का जादू, पारंपरिक लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

जिस तरह महाकुंभ 2025 में मोनालिसा अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध हुई थीं, उसी तरह आनंदराधा का पारंपरिक बंगाली लुक लोगों को आकर्षित कर रहा है। आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और मांग में भरा सिंदूर उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान देता है। जैसे ही मेले में मौजूद फोटोग्राफरों की नजर उन पर पड़ी, वैसे ही आनंदराधा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते उनकी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो गया।