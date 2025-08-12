12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

जेल से जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला, ममेरे भाई पर लगाया आरोप, आरोपी ने कहा – खुद को…

प्रयागराज के हरवारा इलाके में मंगलवार दोपहर एक युवक पवन को कंधे के नीचे गोली लगी। घायल पवन को पहले नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 12, 2025

जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला
जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला

प्रयागराज के हरवारा, धूमनगंज में मंगलवार दोपहर एक युवक पवन को गोली लग गई। गोली उसके कंधे के नीचे लगी थी। घायल युवक को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रिफर कर दिया गया। पवन ने पुलिस को बताया कि उसकी मामा के बेटे राजन ने ही उसे गोली मारी है।

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

धूमनगंज पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया। बाद में अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने पवन से पूछताछ की। पवन ने साफ कहा कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई है और आरोपी राजन ने उसे गोली मारी है।

सात साल से एक हत्या मामले में जेल में था युवक

हालांकि, जब पुलिस ने राजन से पूछताछ की, तो उसने अपनी अलग बात बताई। राजन का कहना है कि पवन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसने खुद को गोली मारी है ताकि पवन पर आरोप लगाए जा सकें। पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि पवन पिछले सात साल से एक हत्या मामले में जेल में था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग हैं और यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है।

पुलिस ने आरोपी राजन को हिरासत में ले लिया

पुलिस ने आरोपी राजन को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस सतर्क है। सभी पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होने तक मामले की बारीकी से निगरानी रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 10:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / जेल से जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला, ममेरे भाई पर लगाया आरोप, आरोपी ने कहा – खुद को…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.