जेल से जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला, ममेरे भाई पर लगाया आरोप, आरोपी ने कहा – खुद को…

प्रयागराज के हरवारा, धूमनगंज में मंगलवार दोपहर एक युवक पवन को गोली लग गई। गोली उसके कंधे के नीचे लगी थी। घायल युवक को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रिफर कर दिया गया। पवन ने पुलिस को बताया कि उसकी मामा के बेटे राजन ने ही उसे गोली मारी है।
धूमनगंज पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया। बाद में अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने पवन से पूछताछ की। पवन ने साफ कहा कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई है और आरोपी राजन ने उसे गोली मारी है।
हालांकि, जब पुलिस ने राजन से पूछताछ की, तो उसने अपनी अलग बात बताई। राजन का कहना है कि पवन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसने खुद को गोली मारी है ताकि पवन पर आरोप लगाए जा सकें। पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि पवन पिछले सात साल से एक हत्या मामले में जेल में था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग हैं और यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है।
पुलिस ने आरोपी राजन को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस सतर्क है। सभी पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होने तक मामले की बारीकी से निगरानी रखी जाएगी।