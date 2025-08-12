जेल से जमानत पर आए हत्यारोपित पर हमला, ममेरे भाई पर लगाया आरोप, आरोपी ने कहा – खुद को…

हालांकि, जब पुलिस ने राजन से पूछताछ की, तो उसने अपनी अलग बात बताई। राजन का कहना है कि पवन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसने खुद को गोली मारी है ताकि पवन पर आरोप लगाए जा सकें। पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि पवन पिछले सात साल से एक हत्या मामले में जेल में था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग हैं और यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है।