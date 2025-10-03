Prayagraj: लापरवाही पर शख्त हुए डीएम, CDO हर्षिका सिंह सहित कई अधिकारियों को नोटिस

जिले में पहले से थी CDO की लापरवाही की चर्चा

प्रयागराज की CDO हर्षिका सिंह द्वारा कार्यों में लापरवाही की चर्चा पहले से ही थी। लोगों का आरोप था कि वह समय से कार्यालय नहीं पहुंचती, और न ही वो जनता की समस्याओं को सुनतीं हैं। अपनी समस्या लेकर उनके कार्यालय आने वाले फरियादी शायद ही कभी उनसे मिल पाते हों। CDO की इस कार्यशैली से जनता की समस्याएं हल होने के बजाय बढ़ रही हैं। हालांकि जब डीएम ने लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित करना शुरू किया तो CDO भी उसमें आई हैं। मुख्य विकास अधिकारी के इस रवैये न सिर्फ जनता परेशान है बल्कि शासन की योजनाओं को भी चोट लग रही है।