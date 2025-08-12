12 अगस्त 2025,

प्रयागराज

स्नान के दौरान इंस्पेक्टर के बेटे का गंगा में डूबना, एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया खोज अभियान

फतेहपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह के 24 वर्षीय बेटे अंशुमान सिंह गंगा नदी में स्नान के दौरान डूब गया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 12, 2025

Sea drown Mumbai

फतेहपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह के 24 वर्षीय बेटे अंशुमान सिंह गंगा नदी में स्नान के दौरान डूब गया। अंशुमान अपने चार दोस्तों के साथ बाढ़ देखने वहां आया था। अचानक गहरे पानी में समाने के कारण वह पानी में डूब गया।

बचाने के लिए दोस्तों ने मचाया शोर

दोस्तों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस के साथ-साथ नई इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम, एसीपी अरुण कुमार त्रिपाठी और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने नदी में खोज अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक अंशुमान का कोई सुराग नहीं मिला है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था युवक

नैनी कोतवाली क्षेत्र के खरकौनी मुहल्ले के रहने वाले इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह के बेटे अंशुमान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। घटना ने परिवार और स्थानीय लोगों को दहला दिया है। एनडीआरएफ और पुलिस टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और खोज जारी है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गंगा नदी में सावधानी बरतें और नदी के गहरे हिस्सों में न उतरें। बचाव दल भी हरसंभव प्रयास कर रहा है ताकि अंशुमान को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।

12 Aug 2025 11:37 pm

स्नान के दौरान इंस्पेक्टर के बेटे का गंगा में डूबना, एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया खोज अभियान

