प्रयागराज में पत्रकार की हत्या से सनसनी, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Prayagraj patrakar murder: प्रयागराज में पत्रकार एल.एन. सिंह उर्फ पप्पू की बेरहमी से हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया है। सिविल लाइंस इलाके के हर्ष होटल के पास अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल एसआरएन मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ में दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में विशाल के दोनों पैरों में तीन गोलियां लगीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके एक साथी की तलाश भी तेज कर दी है।
पत्रकार एल.एन. सिंह धूमनगंज थाना क्षेत्र के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके परिजनों ने कहा कि इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है और वे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल, पुलिस हत्या की वजह और घटना की पृष्ठभूमि की गहन जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर बारीकी से काम किया जा रहा है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
