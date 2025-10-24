प्रयागराज में पत्रकार की हत्या से सनसनी, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ में दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में विशाल के दोनों पैरों में तीन गोलियां लगीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके एक साथी की तलाश भी तेज कर दी है।