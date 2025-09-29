PGT भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित, 15-16 को नहीं होगी परीक्षा, अभ्यर्थी भड़के

चौथी बार टली प्रवक्ता PGT परीक्षा
पीजीटी भर्ती परीक्षा बार-बार टलने से अभ्यर्थियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले तीन साल से तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को सोमवार को एक और झटका लगा, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चौथी बार परीक्षा स्थगित करने की घोषणा कर दी।
15 और 16 अक्टूबर को होने वाली यह परीक्षा अब किसी कारण से नहीं होगी। माना जा रहा है कि आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय के हाल ही में दिए गए इस्तीफे की वजह से यह परीक्षा टल गई है। इस फैसले से अभ्यर्थी बेहद निराश और नाराज़ हैं, क्योंकि लंबे समय से तैयारी के बावजूद उन्हें बार-बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। पीजीटी भर्ती-2022 में 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में पूरी हो चुकी थी। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अब तक परीक्षा नहीं हो पाई है।
परीक्षा की कहानी देखें तो पहले यह 11 और 12 अप्रैल 2024 को तय की गई थी, लेकिन टाल दी गई। फिर 20 और 21 जून की नई तिथि आई, पर वह भी रद्द हो गई। इसके बाद 18 और 19 जून की तारीख तय हुई, लेकिन वह भी टल गई। अगस्त में परीक्षा कराने की बात हुई, पर तारीख नहीं आई। फिर 15 और 16 अक्टूबर की तिथि घोषित की गई, लेकिन अब यह भी स्थगित कर दी गई है।
इस तरह कुल चार बार परीक्षा टल चुकी है। लगातार स्थगन से अभ्यर्थी गुस्से और असमंजस में हैं। उनका कहना है कि तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी आयोग परीक्षा कराने की पुख्ता तैयारी क्यों नहीं कर पा रहा है और बार-बार परीक्षा क्यों टाली जा रही है।
