PGT भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित, 15-16 को नहीं होगी परीक्षा, अभ्यर्थी भड़के

15 और 16 अक्टूबर को होने वाली यह परीक्षा अब किसी कारण से नहीं होगी। माना जा रहा है कि आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय के हाल ही में दिए गए इस्तीफे की वजह से यह परीक्षा टल गई है। इस फैसले से अभ्यर्थी बेहद निराश और नाराज़ हैं, क्योंकि लंबे समय से तैयारी के बावजूद उन्हें बार-बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। पीजीटी भर्ती-2022 में 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में पूरी हो चुकी थी। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अब तक परीक्षा नहीं हो पाई है।