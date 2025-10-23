स्लॉट न मिलने पर अभ्यर्थियों को राहत, 28 अक्टूबर तक चुन सकते हैं नई तिथि या शहर

CHSL-2025 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो रही है। शहर आवंटन की जानकारी 3 नवंबर से पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवार उसी दिन अपनी परीक्षा का शहर, तारीख और शिफ्ट देख सकेंगे। प्रवेश पत्र परीक्षा से तीन–चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब तक एसएससी की परीक्षाओं में शहर और तिथि आयोग द्वारा तय की जाती थी। इस नए बदलाव से पारदर्शिता बढ़ी है और उम्मीदवारों को सीधे विकल्प चुनने का अधिकार मिला है। फिलहाल यह सुविधा केवल CHSL-2025 के लिए लागू है। अन्य परीक्षाओं में इसे लागू करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।