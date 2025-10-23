स्लॉट न मिलने पर अभ्यर्थियों को राहत, 28 अक्टूबर तक चुन सकते हैं नई तिथि या शहर

SSC Vacancy 2025 (Image: Gemini)
कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब उम्मीदवार अपनी परीक्षा का शहर, तारीख और शिफ्ट खुद चुन सकेंगे। यह सुविधा 28 अक्टूबर रात 11 बजे तक कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
अगर चुनी गई तिथि पर स्लॉट उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी किसी दूसरी तिथि या शहर का विकल्प चुन सकते हैं। चयन और सबमिशन प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और वहां अपने तीन पसंदीदा शहरों में उपलब्ध स्लॉट दिखेंगे। किसी स्लॉट के लिए ‘सेलेक्ट’ का हरा बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर वे अपना मनचाहा स्लॉट चुन सकते हैं।
मनचाहा स्लॉट चुनने के बाद उम्मीदवार को ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए Validate and Submit करना होगा। अगर 28 अक्टूबर रात 11 बजे तक स्लॉट नहीं चुना गया, तो सिस्टम अपने आप उपलब्ध स्लॉट आवंटित कर देगा।
CHSL-2025 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो रही है। शहर आवंटन की जानकारी 3 नवंबर से पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवार उसी दिन अपनी परीक्षा का शहर, तारीख और शिफ्ट देख सकेंगे। प्रवेश पत्र परीक्षा से तीन–चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब तक एसएससी की परीक्षाओं में शहर और तिथि आयोग द्वारा तय की जाती थी। इस नए बदलाव से पारदर्शिता बढ़ी है और उम्मीदवारों को सीधे विकल्प चुनने का अधिकार मिला है। फिलहाल यह सुविधा केवल CHSL-2025 के लिए लागू है। अन्य परीक्षाओं में इसे लागू करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
