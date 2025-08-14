Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में कुत्ते के हमले से बचने के लिए टीचर ने गोली मारकर दी जान, इलाके में सनसनी

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बुधवार रात एक अजीबो-गरीब घटना ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी। यहां एक कुत्ते ने सड़क पर चल रहे शिक्षक को काटने के लिए दौड़ा लिया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 14, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बुधवार रात एक अजीबो-गरीब घटना ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी। यहां एक कुत्ते ने सड़क पर चल रहे शिक्षक को काटने के लिए दौड़ा लिया। घबराए शिक्षक ने अपने घर से पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक लाकर फायरिंग कर दी।

मौके पर ही हो गई कुत्ते की मौत

गोली लगने से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास खड़ी एक गाय घायल हो गई। मृत कुत्ते का पोस्टमार्टम और घायल गाय का इलाज कराने की मांग करते हुए एक एनजीओ ने शिक्षक के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी शिक्षक ओमकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद कर ली है। थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि यह बंदूक शिक्षक के पिता के नाम पर है और जल्द ही इसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, करीब पांच महीने पहले भी यही कुत्ता ओमकार सिंह को काट चुका था। घटना के बाद मोहल्ले में डर और चर्चा का माहौल है।

