प्रयागराज में कुत्ते के हमले से बचने के लिए टीचर ने गोली मारकर दी जान, इलाके में सनसनी

पुलिस ने आरोपी शिक्षक ओमकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद कर ली है। थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि यह बंदूक शिक्षक के पिता के नाम पर है और जल्द ही इसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, करीब पांच महीने पहले भी यही कुत्ता ओमकार सिंह को काट चुका था। घटना के बाद मोहल्ले में डर और चर्चा का माहौल है।