नैनी में छेड़खानी से तंग किशोरी ने खुद को लगाई आग, युवक पर केस दर्ज

रविवार की देर शाम घर से कुछ ही दूरी पर युवक ने किशोरी का हाथ पकड़कर घसीटा और विरोध करने पर पिटाई कर दी। मौके पर किशोरी की मां भी पहुंचीं तो आरोपी ने उन्हें भी मारपीटा और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना से आहत किशोरी घर की छत पर गई और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। परिवार और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाई गई और किशोरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।