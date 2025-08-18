नैनी में छेड़खानी से तंग किशोरी ने खुद को लगाई आग, युवक पर केस दर्ज

नैनी में छेड़खानी से परेशान 14 वर्षीय किशोरी ने रविवार देर शाम खुद को आग लगा ली। घरवालों ने तुरंत मदद की, लेकिन तब तक किशोरी गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, किशोरी नैनी क्षेत्र की रहने वाली है और कक्षा नौ की छात्रा है। स्कूल आते-जाते समय बगल का ही एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसके अलावा, वह जब भी घर के बाहर निकलती, युवक पहले से घात लगाए बैठा रहता और पीछा कर छेड़खानी करता।
रविवार की देर शाम घर से कुछ ही दूरी पर युवक ने किशोरी का हाथ पकड़कर घसीटा और विरोध करने पर पिटाई कर दी। मौके पर किशोरी की मां भी पहुंचीं तो आरोपी ने उन्हें भी मारपीटा और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना से आहत किशोरी घर की छत पर गई और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। परिवार और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाई गई और किशोरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
किशोरी के पिता की तहरीर पर नैनी पुलिस ने महेवा निवासी छोटू पुत्र शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पिता ने बताया कि आरोपी पिछले चार माह से उनकी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था, लेकिन डर के कारण बेटी ने किसी को यह बात नहीं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है। नैनी थाने के एसएसआई राजू सिंह ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।