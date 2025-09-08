कल से 15 दिन के लिए बंद होगा गंगा नदी का यह पुल, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ जाने में बढ़ेगी समस्या

दूसरे जिलों में जाने वालों की भी बढ़ेगी मुसीबत

इस दौरान प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, कुंडा, अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती और सुल्तानपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानी उठानी पड़ेगी। इन्हें अब घूम कर जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को होगी, जो हर रोज फाफामऊ और शांतिपुरम से शहर आते-जाते हैं।