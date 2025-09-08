Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

कल से 15 दिन के लिए बंद होगा गंगा नदी का यह पुल, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ जाने में बढ़ेगी समस्या

कल यानी 9 सितंबर से 15 दिन तक फाफामऊ का चंद्रशेखर आज़ाद पुल बंद होने जा रहा है। इस पुल से होकर प्रतापगढ़, रायबरेली और लखनऊ सहित कई शहरों में जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 08, 2025

Prayagraj : गंगा नदी पर बना फाफामऊ का चंद्रशेखर आज़ाद पुल अब 15 दिनों तक बंद रहेगा। 9 सितंबर से इस पुल की मरम्मत शुरू होगी और 23 सितंबर तक यहां से यातायात पूरी तरह रोक दिया जाएगा। शनिवार को ही प्रशासन ने इस पर औपचारिक मुहर लगा दी है।

मरम्मत के लिए पुल बंद होने की वजह से अब शहर आने-जाने वालों को सहसों मार्ग से होकर गुजरना होगा। लेकिन इस रास्ते से दूरी करीब 32 किलोमीटर बढ़ जाएगी। यानी लोगों को न सिर्फ ज्यादा समय और थकान झेलनी पड़ेगी, बल्कि जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

दूसरे जिलों में जाने वालों की भी बढ़ेगी मुसीबत
इस दौरान प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, कुंडा, अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती और सुल्तानपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानी उठानी पड़ेगी। इन्हें अब घूम कर जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को होगी, जो हर रोज फाफामऊ और शांतिपुरम से शहर आते-जाते हैं।

दरअसल, शांतिपुरम और फाफामऊ इलाके में कई बड़े निजी स्कूल हैं, जहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन इसी पुल से शहर आते हैं। पुल बंद होने से अब उनकी यात्रा लंबी और थकाऊ हो जाएगी। अब ऐसे में लोगों को बड़ी चिंता भी हो रही है।

Published on:

08 Sept 2025 07:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / कल से 15 दिन के लिए बंद होगा गंगा नदी का यह पुल, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ जाने में बढ़ेगी समस्या

