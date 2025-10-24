Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ 5 घंटे में प्रयागराज से खजुराहो ! जल्द पटरी पर दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस

वाराणसी से खजुराहो के बीच जल्द एक नई बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। प्रयागराज छिवकी से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन धार्मिक नगरी चित्रकूट, विंध्याचल और खजुराहो को जोड़ेगी। आइये जानते हैं। इसकी पूरी समय सारणी।

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Oct 24, 2025

Prayagraj

फाइल फोटो पत्रिका

प्रयागराजवासियों के लिए एक और खुशखबरी! जल्द ही वाराणसी-खजुराहो रूट पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने जा रही है। इसके शुरू होने से प्रयागराज से खजुराहो की दूरी अब सिर्फ पांच घंटे में तय हो सकेगी। यह हाई-स्पीड ट्रेन धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद अहम है। यह चार शहरों को वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज और चित्रकूट को जोड़ेगी।

भारतीय रेलवे ने वाराणसी से खजुराहो के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस की समय-सारिणी जारी कर दी है। यह ट्रेन प्रयागराज के छिवकी स्टेशन से होकर गुजरेगी। वाराणसी से इसकी पहली रवानगी सुबह 5:25 बजे होगी। यह क्रमशः विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा होते हुए दोपहर 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी।

अब जानिए पूरा टाइम टेबल

प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8 बजे से 8:05 बजे तक रुकेगी। चित्रकूट धाम में सुबह 10:05 से 10:07 बजे, बांदा में 11:08 से 11:10 बजे और महोबा में 12:08 से 12:10 बजे ठहराव रहेगा। वापसी यात्रा के दौरान ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी। वही स्टेशनों पर निर्धारित समय पर रुकते हुए रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी।

रेल मंत्री ने खजुराहो के सांसद को पत्र भेज कर की पुष्टि

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा को पत्र भेजकर ट्रेन संचालन की मंजूरी की पुष्टि की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस रूट पर ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को समय की बड़ी बचत होगी। अब धार्मिक स्थलों तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो जाएगा।

अब प्रयागराज को मिली पांचवी बंदे भारत ट्रेन की सौगात

नई वंदे भारत के शुरू होने से प्रयागराज को अब पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलेगा। फिलहाल यहां से चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन पहले से हो रहा है। जबकि यह नई ट्रेन छिवकी स्टेशन के मार्ग से संचालित की जाएगी। यह नई वंदे भारत न सिर्फ यात्रियों के सफर को तेज बनाएगी। बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। प्रयागराज से खजुराहो तक अब लोग मात्र पांच घंटे में पहुंच सकेंगे।

