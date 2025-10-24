सिर्फ 5 घंटे में प्रयागराज से खजुराहो ! जल्द पटरी पर दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस

नई वंदे भारत के शुरू होने से प्रयागराज को अब पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलेगा। फिलहाल यहां से चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन पहले से हो रहा है। जबकि यह नई ट्रेन छिवकी स्टेशन के मार्ग से संचालित की जाएगी। यह नई वंदे भारत न सिर्फ यात्रियों के सफर को तेज बनाएगी। बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। प्रयागराज से खजुराहो तक अब लोग मात्र पांच घंटे में पहुंच सकेंगे।