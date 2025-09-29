प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

हाल ही में सोरांव, फूलपुर और आसपास के गांवों में ड्रोन और चोरों के आने की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सूरज ढलते ही गांवों में माहौल डरावना हो जाता है। कहीं से आवाज आई नहीं कि पूरा गांव लाठी-डंडे और टॉर्च लेकर बाहर निकल आता है। कई जगह लोग रात-भर सड़क पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। डर इतना बढ़ गया है कि लोग अब दरवाजे या छतों पर सोना भी छोड़ चुके हैं।