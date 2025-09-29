Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

हाल ही में सोरांव, फूलपुर और आसपास के गांवों में ड्रोन और चोरों के आने की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सूरज ढलते ही गांवों में माहौल डरावना हो जाता है। कहीं से आवाज आई नहीं कि पूरा गांव लाठी-डंडे और टॉर्च लेकर बाहर निकल आता है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 29, 2025

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

हाल ही में सोरांव, फूलपुर और आसपास के गांवों में ड्रोन और चोरों के आने की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सूरज ढलते ही गांवों में माहौल डरावना हो जाता है। कहीं से आवाज आई नहीं कि पूरा गांव लाठी-डंडे और टॉर्च लेकर बाहर निकल आता है। कई जगह लोग रात-भर सड़क पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। डर इतना बढ़ गया है कि लोग अब दरवाजे या छतों पर सोना भी छोड़ चुके हैं।

अफवाहों के कारण कई बार बेगुनाह लोगों को भी चोर समझकर पीटा

पिछले दिनों कुछ जगहों पर चोरी की कोशिशें हुईं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। अफवाहों के कारण कई बार बेगुनाह लोगों को भी चोर समझकर पीट दिया गया। पूजा-पंडालों में भी लोग अब रात को देर तक रुकने से डरने लगे हैं।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ड्रोन उड़ने की बातें सिर्फ अफवाह हैं। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर बैठकें की हैं और लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध को खुद पकड़ने या मारने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रहा है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

