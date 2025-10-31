प्रयागराज में मंगेतर संग खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी

प्रयागराज में शादी के चार महीने पहले एक युवती अचानक लापता हो गई। वह अपने मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। खरीदारी के बाद उसने दवा लेने का बहाना बनाकर रास्ते में गाड़ी से उतर गई और फिर घर नहीं लौटी। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो वे पुलिस के पास पहुंचे। खुल्दाबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर गायब करने का मामला दर्ज कराया गया है।