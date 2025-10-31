प्रयागराज में मंगेतर संग खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी

खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता
प्रयागराज में शादी के चार महीने पहले एक युवती अचानक लापता हो गई। वह अपने मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। खरीदारी के बाद उसने दवा लेने का बहाना बनाकर रास्ते में गाड़ी से उतर गई और फिर घर नहीं लौटी। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो वे पुलिस के पास पहुंचे। खुल्दाबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर गायब करने का मामला दर्ज कराया गया है।
युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी फरवरी में तय हुई थी। 26 अक्टूबर को वह अपने मंगेतर के साथ सिविल लाइंस शादी के कपड़े और अन्य सामान खरीदने गई थी। खरीदारी के बाद जब दोनों खुसरोबाग पहुंचे, तो उसने कहा कि वह दवा लेकर खुद घर चली जाएगी। लेकिन वह न घर पहुंची, न किसी को फोन किया।
शाम तक जब परिवार वालों ने मंगेतर से पूछा तो उसने बताया कि युवती खुसरोबाग के पास दवा लेने के लिए रुकी थी। युवती का मोबाइल फोन चालू है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा। फिलहाल खुल्दाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग