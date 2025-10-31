Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज में मंगेतर संग खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी

प्रयागराज में शादी के चार महीने पहले एक युवती अचानक लापता हो गई। वह अपने मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। खरीदारी के बाद उसने दवा लेने का बहाना बनाकर रास्ते में गाड़ी से उतर गई और फिर घर नहीं लौटी।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 31, 2025

खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता

खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता

प्रयागराज में शादी के चार महीने पहले एक युवती अचानक लापता हो गई। वह अपने मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। खरीदारी के बाद उसने दवा लेने का बहाना बनाकर रास्ते में गाड़ी से उतर गई और फिर घर नहीं लौटी। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो वे पुलिस के पास पहुंचे। खुल्दाबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर गायब करने का मामला दर्ज कराया गया है।

फरवरी में तय हुई थी बेटी की शादी

युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी फरवरी में तय हुई थी। 26 अक्टूबर को वह अपने मंगेतर के साथ सिविल लाइंस शादी के कपड़े और अन्य सामान खरीदने गई थी। खरीदारी के बाद जब दोनों खुसरोबाग पहुंचे, तो उसने कहा कि वह दवा लेकर खुद घर चली जाएगी। लेकिन वह न घर पहुंची, न किसी को फोन किया।

खुसरोबाग के पास दवा लेने के लिए रुकी थी युवती

शाम तक जब परिवार वालों ने मंगेतर से पूछा तो उसने बताया कि युवती खुसरोबाग के पास दवा लेने के लिए रुकी थी। युवती का मोबाइल फोन चालू है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा। फिलहाल खुल्दाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश में जुटी है।

31 Oct 2025 11:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में मंगेतर संग खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय तरीके से हुई लापता, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

