अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की तैयारी! प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा

इसी बीच सपा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले उन्हें फोन किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को शिविर में भेजा गया। पांडेय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार एक तरफ तो सनातन धर्म की बातें करती है, लेकिन एक संत के अपमान पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा।