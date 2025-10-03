Public Holiday: खुशखबरी! 18,20, 22,23 को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई छठ पूजा से दिवाली जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में गुलाबी ठंड की ठंडी-ठंडी हवा भी महसूस होने लगती है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्टूबर में स्कूल और कॉलेजों में भी कई छुट्टियां होती हैं, जिससे परिवार और विद्यार्थी दोनों को समय का आनंद लेने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं कि इस महीने किन-किन तारीखों को छुट्टियां मिलेंगी और कब-कब त्योहार मनाए जाएंगे।