Public Holiday: खुशखबरी! 18,20, 22,23 को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई छठ पूजा से दिवाली जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में गुलाबी ठंड की ठंडी-ठंडी हवा भी महसूस होने लगती है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्टूबर में स्कूल और कॉलेजों में भी कई छुट्टियां [&hellip;]

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 03, 2025

Public holiday In October

Public holiday In October 2025

अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई छठ पूजा से दिवाली जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में गुलाबी ठंड की ठंडी-ठंडी हवा भी महसूस होने लगती है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्टूबर में स्कूल और कॉलेजों में भी कई छुट्टियां होती हैं, जिससे परिवार और विद्यार्थी दोनों को समय का आनंद लेने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं कि इस महीने किन-किन तारीखों को छुट्टियां मिलेंगी और कब-कब त्योहार मनाए जाएंगे।

20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली

धनतेरस को दीपावली की शुरुआत माना जाता है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। स दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इसी कारण धनतेरस के दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा। दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह पर्व पूरे भारत में खुशी-खुशी मनाया जाता है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है और आतिशबाजी होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। दिवाली के मौके पर देशभर के स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

लगातार दो दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होती है। यह पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामीणों की रक्षा करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन सामूहिक भंडारा और पूजा-पाठ का आयोजन होता है। इसी कारण स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहते हैं। भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।


ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां छठ के अवसर पर कई दिनों तक स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं। वहीं, कुछ त्योहार जैसे दिवाली पूरे देश में मनाए जाते हैं, इसलिए दिवाली के दिन पूरे भारत में स्कूलों में अवकाश रहेगा।

Public Holiday: खुशखबरी! 18,20, 22,23 को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

