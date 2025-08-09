Public Holiday: यूपी में लगातार दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज और बैंक

Public Holiday: अगस्त का महीना छात्रों के लिए त्योहारों और छुट्टियों का महीना होता है। इस महीने बच्चों और बड़ों दोनों को खूब छुट्टियों का मौका मिलता है। छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं या परिवार के साथ समय बिताते हैं, इसलिए ये सबके लिए खास होते हैं।
जून-जुलाई के गर्मी की छुट्टियों के बाद अगस्त में फिर स्कूल-कॉलेज खुलते हैं, लेकिन इस महीने कई बड़े त्योहार भी आते हैं। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार इस महीने में होते हैं। इन त्योहारों पर स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं या खास कार्यक्रम होते हैं।
इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को शनिवार को है। यह भाई-बहन के प्यार का त्योहार है और कई राज्यों में इस दिन छुट्टी रहती है। उसके अगले दिन 10 अगस्त रविवार भी छुट्टी है। इसलिए पूरे देश के ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस 9 और 10 अगस्त को बंद रहेंगे। आप इन दो दिनों का खूब मजा अपने परिवार और दोस्तों के साथ निकाल सकते हैं।