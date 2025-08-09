Public Holiday: यूपी में लगातार दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज और बैंक

इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को शनिवार को है। यह भाई-बहन के प्यार का त्योहार है और कई राज्यों में इस दिन छुट्टी रहती है। उसके अगले दिन 10 अगस्त रविवार भी छुट्टी है। इसलिए पूरे देश के ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस 9 और 10 अगस्त को बंद रहेंगे। आप इन दो दिनों का खूब मजा अपने परिवार और दोस्तों के साथ निकाल सकते हैं।