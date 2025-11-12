“संकट की घड़ी में उसे नहीं छोड़ूंगा…”दुष्कर्म पीड़िता से मंगेतर करेगा शादी

लोकलाज के डर से युवती कुछ दिन चुप रही, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो वह एक नवंबर को अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी और दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चार नवंबर को मुख्य आरोपी सूरज मौर्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद गांव के ही एक युवक ने खुलासा किया कि उसका और पीड़िता का तीन साल से प्रेम संबंध चल रहा है। उसने कहा, “मेरी मंगेतर के साथ जो हुआ, वह बेहद गलत है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वह मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उससे शादी करूंगा।” युवक ने बताया कि उसके पिता के निधन के कारण फिलहाल शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ समय बाद वह दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।