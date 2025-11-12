“संकट की घड़ी में उसे नहीं छोड़ूंगा…”दुष्कर्म पीड़िता से मंगेतर करेगा शादी

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
मऊआइमा थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज में प्रेम और इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। यहां एक युवक ने अपनी मंगेतर के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बावजूद उसका साथ न छोड़ने और उससे शादी करने का फैसला किया है। युवक ने समाज की परवाह किए बिना अपनी मंगेतर का साथ निभाने का निर्णय लिया।
युवक के इस कदम ने न केवल पीड़िता के जीवन में नई उम्मीद जगा दी है, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की इंस्टाग्राम पर पड़ोसी गांव के एक युवक से दोस्ती हुई थी। आरोप है कि 30 अक्टूबर की शाम युवक ने युवती को गांव के स्कूल में बुलाया, जहां पहले से उसके दो दोस्त मौजूद थे। युवती को स्कूल के कमरे में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और उसके दोनों दोस्तों ने इस घटना का वीडियो बना लिया।
युवती के शोर मचाने पर दोनों दोस्त वहां से भाग गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने भाई को फोन करके बुलाया और दरवाजा खुलवाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के भाई ने उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा और वीडियो वायरल कर देगा।
लोकलाज के डर से युवती कुछ दिन चुप रही, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो वह एक नवंबर को अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी और दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चार नवंबर को मुख्य आरोपी सूरज मौर्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद गांव के ही एक युवक ने खुलासा किया कि उसका और पीड़िता का तीन साल से प्रेम संबंध चल रहा है। उसने कहा, “मेरी मंगेतर के साथ जो हुआ, वह बेहद गलत है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वह मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उससे शादी करूंगा।” युवक ने बताया कि उसके पिता के निधन के कारण फिलहाल शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ समय बाद वह दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।
