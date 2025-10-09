राजकीय कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने मांगी खाली पदों की जानकारी

उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक प्रो. बी.एल. शर्मा ने बताया कि अब तक 950 पदों का विवरण मिल चुका है। पोर्टल तैयार होते ही ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा, ताकि दिसंबर में विज्ञापन निकाला जा सके। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती की नियमावली अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी फिलहाल टल सकती है, क्योंकि इनकी नियमावलियां अभी बनाई जा रही हैं।