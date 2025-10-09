Patrika LogoSwitch to English

राजकीय कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने मांगी खाली पदों की जानकारी

राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 09, 2025

Assistant Professor Jobs 2025

Assistant Professor Jobs 2025

राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। जानकारी मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाएगी। उम्मीद है कि दिसंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।

विभाग ने भर्ती की नियमावली तैयार कर ली है

दो साल पहले गठित उच्च शिक्षा सेवा आयोग अब अपनी पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विभाग ने भर्ती की नियमावली तैयार कर ली है। अधियाचन पोर्टल भी तेजी से बनाया जा रहा है, जो 10 नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी पोर्टल के जरिए कॉलेज अपने खाली पदों का ब्योरा भेजेंगे।

शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अभी लगेगा समय

उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक प्रो. बी.एल. शर्मा ने बताया कि अब तक 950 पदों का विवरण मिल चुका है। पोर्टल तैयार होते ही ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा, ताकि दिसंबर में विज्ञापन निकाला जा सके। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती की नियमावली अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी फिलहाल टल सकती है, क्योंकि इनकी नियमावलियां अभी बनाई जा रही हैं।

Published on:

09 Oct 2025 09:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / राजकीय कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने मांगी खाली पदों की जानकारी

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

