राजकीय कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने मांगी खाली पदों की जानकारी

Assistant Professor Jobs 2025
राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। जानकारी मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाएगी। उम्मीद है कि दिसंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
दो साल पहले गठित उच्च शिक्षा सेवा आयोग अब अपनी पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विभाग ने भर्ती की नियमावली तैयार कर ली है। अधियाचन पोर्टल भी तेजी से बनाया जा रहा है, जो 10 नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी पोर्टल के जरिए कॉलेज अपने खाली पदों का ब्योरा भेजेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक प्रो. बी.एल. शर्मा ने बताया कि अब तक 950 पदों का विवरण मिल चुका है। पोर्टल तैयार होते ही ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा, ताकि दिसंबर में विज्ञापन निकाला जा सके। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती की नियमावली अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी फिलहाल टल सकती है, क्योंकि इनकी नियमावलियां अभी बनाई जा रही हैं।
