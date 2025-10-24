त्योहारों के बाद महंगी हुई वापसी, मुंबई-बेंगलुरु फ्लाइट का किराया पहुंचा 15 हजार के पार

Malfunction in a plane carrying 180 passengers at Dumna Airport Jabalpur- Representative Image
दिवाली की छुट्टियां खत्म होते ही लोगों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। तमाम रूटों पर चल रही ट्रेनों में अब वेटिंग लिस्ट की जगह रिग्रेट दिख रहा है, यानी टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है। जिन लोगों ने हवाई यात्रा का विकल्प चुना, उनके लिए भी परेशानी कम नहीं है, क्योंकि फ्लाइट के किराए आसमान छू रहे हैं।
रविवार को प्रयागराज से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का किराया ₹17,968 तक पहुंच गया। वहीं मुंबई जाने वाली उड़ान का किराया ₹15,000 से ₹17,000 के बीच दिख रहा है। दिल्ली के लिए भी 25 और 26 अक्टूबर को किराया ₹14,884 रुपये तक पहुंच गया है। हैदराबाद की फ्लाइट का किराया ₹16,000 से ₹17,600 रुपये के बीच है।
शनिवार और रविवार को सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हीं दिनों में लौटना चाहते हैं। ट्रेनों में टिकट न मिलने के कारण कई यात्री हवाई यात्रा की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन महंगे किराए ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है।अब लोग विकल्प के तौर पर अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी से उड़ानें बुक कर रहे हैं, क्योंकि इन शहरों से उड़ने वाली फ्लाइटें प्रयागराज के मुकाबले सस्ती मिल रही हैं।
