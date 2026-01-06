6 जनवरी को मौसम में होगा बड़ा बदलाव, कोहरा और बर्फीली हवाएं जारी, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में घने से अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, 6 जनवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वांचल के जिलों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ जिलों में जीरो मीटर तक दृश्यता रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका है।