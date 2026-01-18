शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को पुलिस ने चौकी में ले जाकर घसीटा और पीटा, नहीं कर पाए स्नान

प्रयागराज: प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान करने पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी। पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पैदल संगम में स्नान करने जाने के लिए कहा, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य नहीं माने और पालकी को खींचकर संगम की ओर ले जाने लगे। इस पर पुलिस प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच धक्का-मुक्की हुई। पुलिस शिष्यों को हिरासत में लेकर गई। वहां एक शिष्य को चौकी में ले जाकर घसीटा और पीटा।