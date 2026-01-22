प्रयागराज प्रशासन को शंकराचार्य की तरफ से जवाब 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला

नोटिस में कहा गया है कि मेला प्रशासन द्वारा “शंकराचार्य” लिखने पर आपत्ति जताना न केवल अपमानजनक है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में भी आता है। अधिवक्ता की ओर से जारी आठ पन्नों के कानूनी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शंकराचार्य पद को लेकर पूरा मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में किसी प्रशासनिक संस्था का हस्तक्षेप करना न्यायालय की प्रक्रिया में दखल माना जाएगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि मेला प्रशासन ने अपना नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया। तो मानहानि और अवमानना की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह कानूनी नोटिस मेला प्राधिकरण के कार्यालय में विधिवत रिसीव कराया गया है। इसके अलावा दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और ईमेल के माध्यम से भी इसकी प्रति प्रशासन को भेजी गई है।