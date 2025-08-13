शराब पार्टी में दोस्तों में विवाद, लाठी से हमला कर दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही जुगैल थाना प्रभारी निरीक्षक नागेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, सीओ ओबरा हर्ष पांडेय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की। पुलिस के अनुसार, विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आरोपी बाबूलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।