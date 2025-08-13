शराब पार्टी में दोस्तों में विवाद, लाठी से हमला कर दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के अगोरी खास गांव के करंजी टोला में मंगलवार रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
घटना में मृतक की पहचान 42 वर्षीय रमई बैगा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पड़ोसी बाबूलाल बैगा है। मृतक के बेटे घनश्याम के अनुसार, उसकी मां कुछ दिन पहले मायके गई थी। मंगलवार की शाम पिता उसे साथ लेकर घर लौटे और इसके बाद बाबूलाल के घर चले गए, जहां दोनों ने बैठकर शराब पी।
शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जो गाली-गलौज से होते हुए मारपीट में बदल गई। आरोप है कि बाबूलाल ने पास में रखी लाठी से रमई के सिर और शरीर पर जोरदार प्रहार किए। गंभीर चोट लगने से रमई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही जुगैल थाना प्रभारी निरीक्षक नागेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, सीओ ओबरा हर्ष पांडेय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की। पुलिस के अनुसार, विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आरोपी बाबूलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।