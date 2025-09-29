Patrika LogoSwitch to English

दशहरा-दीपावली और छठ पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस बार चलेंगी 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन

दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर में 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 29, 2025

IRCTC New Train

IRCTC की तीन स्पेशल ट्रैन (File Photo)

दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर में 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे, पूर्वी और पश्चिम रेलवे की ओर से किया जाएगा।

रेल वन ऐप पर उपलब्ध होगी पूरी जानकारी

यात्रियों की सुविधा के लिए इन स्पेशल ट्रेनों की पूरी जानकारी रेल वन ऐप पर उपलब्ध होगी। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, इसलिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। प्रयागराज, छिवकी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और छपरा जैसे बड़े स्टेशनों पर वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी, ताकि यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकें।

स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला

दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर, जम्मू, जयपुर, पटना, कोलकाता और गुवाहाटी रूट की ट्रेनों में अब से ही सीटें उपलब्ध नहीं हैं। नियमित ट्रेनों के टिकट काफी पहले ही बुक हो चुके हैं और कुछ ट्रेनों में वेटिंग सूची 150 से 170 तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है।

लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों के अलावा छोटी दूरी के यात्रियों के लिए सर्कुलर ट्रेनें भी चलेंगी। ये ट्रेनें प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी के लिए सुविधाजनक रहेंगी और लोकल यात्रियों को भी मदद मिलेगी। कुछ ट्रेनों की घोषणा भी की जा चुकी है। उदाहरण के लिए, कामाख्या-रोहतक-कामाख्या ट्रेन छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज जंक्शन होते हुए चलाई जाएगी। इसका संचालन कामाख्या से 26 सितंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक हर शुक्रवार और रोहतक से 28 सितंबर से 9 नवंबर तक सात फेरों के लिए होगा।

29 Sept 2025 06:22 pm

