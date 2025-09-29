दशहरा-दीपावली और छठ पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस बार चलेंगी 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन

लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों के अलावा छोटी दूरी के यात्रियों के लिए सर्कुलर ट्रेनें भी चलेंगी। ये ट्रेनें प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी के लिए सुविधाजनक रहेंगी और लोकल यात्रियों को भी मदद मिलेगी। कुछ ट्रेनों की घोषणा भी की जा चुकी है। उदाहरण के लिए, कामाख्या-रोहतक-कामाख्या ट्रेन छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज जंक्शन होते हुए चलाई जाएगी। इसका संचालन कामाख्या से 26 सितंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक हर शुक्रवार और रोहतक से 28 सितंबर से 9 नवंबर तक सात फेरों के लिए होगा।