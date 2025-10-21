SSC की बड़ी घोषणा, अगले छह महीने में होंगी 9 भर्ती परीक्षाएं, कांस्टेबल से लेकर स्टेनोग्राफर तक शामिल

कर्मचारी चयन आयोग अगले छह महीनों में नौ बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के जरिए 12 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर समेत कई अहम पद शामिल हैं। अकेले दिल्ली पुलिस में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होने की संभावना है।
इसके अलावा, एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों पर भी भर्तियां करेगा। आयोग ने परीक्षाओं का पैटर्न भी जारी कर दिया है। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं के नतीजे दो चरणों की परीक्षा के आधार पर जारी किए जाएंगे। सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी, जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य गणित, सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, बुद्धि परीक्षण और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े सवाल शामिल होंगे।
एसएससी ने आने वाले महीनों में होने वाली नौ भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किया है। इसके तहत सबसे पहले जूनियर इंजीनियर-2025 की परीक्षा 27 से 31 अक्तूबर के बीच होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी।
स्टेनोग्राफर और कांस्टेबल की परीक्षाएं जनवरी से फरवरी के बीच होंगी। वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और एएसओ की परीक्षाएं मार्च में कराई जाएंगी। इन सभी परीक्षाओं के जरिए हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने बताया कि परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी और उम्मीदवारों को तैयारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
