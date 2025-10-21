SSC की बड़ी घोषणा, अगले छह महीने में होंगी 9 भर्ती परीक्षाएं, कांस्टेबल से लेकर स्टेनोग्राफर तक शामिल

इसके अलावा, एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों पर भी भर्तियां करेगा। आयोग ने परीक्षाओं का पैटर्न भी जारी कर दिया है। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं के नतीजे दो चरणों की परीक्षा के आधार पर जारी किए जाएंगे। सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी, जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य गणित, सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, बुद्धि परीक्षण और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े सवाल शामिल होंगे।