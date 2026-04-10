बदबू आने पर खुला दबा हुआ राज! पत्नी के मायके जाने के बाद पति ने ये क्या कर डाला?

बदबू आने पर खुला दबा हुआ राज। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Suspicious Death: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के निहालपुर मोहल्ले में एक युवक का शव उसके ही घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। हैरानी की बात यह रही कि इस घटना की जानकारी दो दिन बाद तब हुई, जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी।
मामला तब सामने आया जब आसपास के लोगों और परिजनों को घर से तेज बदबू आने लगी। शक होने पर परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर युवक का शव फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस जांच में मृतक की पहचान निहालपुर निवासी भीमराज के बेटे नवीन कुशवाहा (32) के रूप में हुई है। नवीन पेशे से वाहन चालक था और अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी अचानक हुई मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।
परिजनों के अनुसार, घटना के समय नवीन की पत्नी पूजा कुशवाहा अपने बच्चों के साथ बेनीगंज स्थित मायके गई हुई थी। ऐसे में घर में नवीन अकेला ही मौजूद था। इस कारण घटना का समय और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकीं।
मृतक के पिता भीमराज ने बताया कि नवीन उनके 3 बेटों में तीसरे नंबर पर था और घर के दूसरे हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक नवीन घर में दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से वह नजर नहीं आया। परिवार ने पहले इसे सामान्य बात समझा, लेकिन जब बुधवार को बदबू आने लगी, तब जाकर सच्चाई सामने आई।
नवीन के छोटे भाई सचिन ने बताया कि उसे शराब पीने की आदत थी। इसी वजह से उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि घरेलू कलह और नशे की लत के चलते उसने यह कदम उठाया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
नवीन अपने पीछे पत्नी पूजा कुशवाहा, 10 वर्षीय बेटा चिराग और 13 माह की मासूम बेटी लाडो को छोड़ गया है। परिवार की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उसके कंधों से हटकर अन्य सदस्यों पर आ गई है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।
सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या जानकारी होने पर तुरंत सूचना दें, ताकि जांच में मदद मिल सके।
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