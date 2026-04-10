बदबू आने पर खुला दबा हुआ राज! पत्नी के मायके जाने के बाद पति ने ये क्या कर डाला?

मृतक के पिता भीमराज ने बताया कि नवीन उनके 3 बेटों में तीसरे नंबर पर था और घर के दूसरे हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक नवीन घर में दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से वह नजर नहीं आया। परिवार ने पहले इसे सामान्य बात समझा, लेकिन जब बुधवार को बदबू आने लगी, तब जाकर सच्चाई सामने आई।