चौफटका पुल हादसा: बाइक सवारों को कुचलने वाला सफारी चालक निकला नाबालिग, पुलिस ने हिरासत में लिया

चौफटका ओवरब्रिज पर 29 अक्तूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय सफारी कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसे शनिवार को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 01, 2025

Accident

सड़क हादसा (फाइफ फोटो)

चौफटका ओवरब्रिज पर 29 अक्तूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय सफारी कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसे शनिवार को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त सफारी कार को भी बरामद कर लिया गया है। थाना कैंट पुलिस की जांच में सामने आया कि हादसे वाले दिन धूमनगंज के जयंतीपुर निवासी रोहित कुशवाहा अपनी बाइक से चकिया जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार कार ने एक साथ चार दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से रोहित कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मुकदमा दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू की

पुलिस ने मृतक के पिता रवि प्रकाश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि पकड़ा गया बाल अपचारी करेली क्षेत्र में मोहम्मद शाद के घर के बाहर खड़ी सफारी कार को बिना बताए लेकर चला गया था। उसने पूछताछ में बताया कि चौफटका पुल पर पहुंचने पर वह घबरा गया और स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा, जिससे सामने से आ रहे तीन बाइक सवारों और एक स्कूटी को टक्कर लग गई। हादसे के बाद वह डर के कारण कार लेकर भाग गया और उसे मरियाडीह-बम्हरौली के जंगलों में छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, सफारी कार मुंडेरा निवासी चंद्रशेखर पाल और पूरारामुफ्ती निवासी मोहम्मद शाद ने मिलकर दिल्ली से खरीदी थी। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि यह कार नाबालिग लड़के तक कैसे पहुंची।

डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि जांच में यह साफ हो गया है कि हादसे के वक्त कार नाबालिग ही चला रहा था। उसने करेली से बिना बताए सफारी कार ली थी। पुलिस ने कार बरामद कर ली है और नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत संरक्षण में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कैसे हुआ था हादसा?

यह हादसा बुधवार सुबह कैंट थाना क्षेत्र के चौफटका पुल पर हुआ था। तेज रफ्तार काली सफारी कार ने एक साथ चार बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सड़क पर बिखरे बाइक के कई पुर्जे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े आठ बजे चौफटका से करबला की ओर जा रही सफारी कार के चालक ने पुल के आखिरी छोर पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद उसने सामने से आ रहे चार दोपहिया वाहनों को रौंद दिया और वहां से भाग गया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के कई पुर्जे सड़क पर बिखर गए, और कार की नंबर प्लेट भी टूटकर वहीं गिर गई थी।

Published on:

01 Nov 2025 10:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / चौफटका पुल हादसा: बाइक सवारों को कुचलने वाला सफारी चालक निकला नाबालिग, पुलिस ने हिरासत में लिया

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

