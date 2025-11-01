चौफटका पुल हादसा: बाइक सवारों को कुचलने वाला सफारी चालक निकला नाबालिग, पुलिस ने हिरासत में लिया

चौफटका ओवरब्रिज पर 29 अक्तूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय सफारी कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसे शनिवार को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त सफारी कार को भी बरामद कर लिया गया है। थाना कैंट पुलिस की जांच में सामने आया कि हादसे वाले दिन धूमनगंज के जयंतीपुर निवासी रोहित कुशवाहा अपनी बाइक से चकिया जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार कार ने एक साथ चार दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से रोहित कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।