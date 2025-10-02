किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे से मिला मोबाइल पुलिस ने किया जब्त

किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान
प्रयागराज के अरैल स्थित प्रयागवाल टोला मोहल्ले में गुरुवार दोपहर एक 13 वर्षीय किशोरी का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतका का नाम स्नेहा था। उस लड़की की उम्र मात्र 13 साल थी। उसके पिता चंद्रभवन तिवारी पुरोहित का काम करते हैं और तीन साल पहले पत्नी का निधन हो चुका है। गुरुवार दोपहर स्नेहा खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। जब परिजन उसे बुलाने पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी जवाब न मिलने पर खिड़की से झांककर देखा गया तो स्नेहा फंदे से लटक रही थी।
सूचना पर नैनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन पंचनामा कर शव वापस मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। किशोरी ने आत्महत्या क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने कमरे से मिला मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
