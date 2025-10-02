किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे से मिला मोबाइल पुलिस ने किया जब्त

मृतका का नाम स्नेहा था। उस लड़की की उम्र मात्र 13 साल थी। उसके पिता चंद्रभवन तिवारी पुरोहित का काम करते हैं और तीन साल पहले पत्नी का निधन हो चुका है। गुरुवार दोपहर स्नेहा खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। जब परिजन उसे बुलाने पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी जवाब न मिलने पर खिड़की से झांककर देखा गया तो स्नेहा फंदे से लटक रही थी।