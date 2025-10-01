Patrika LogoSwitch to English

PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने और उसे स्थगित करने को लेकर चर्चा में है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 01, 2025

TGT recruitment exam

TGT recruitment exam

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने और उसे स्थगित करने को लेकर चर्चा में है। आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने अपने एक साल के कार्यकाल में वर्ष 2022 की PGT और TGT भर्ती के लिए चार बार परीक्षा तिथि घोषित की थी, लेकिन परीक्षा कराई नहीं जा सकी।

15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित PGT परीक्षा स्थगित कर दी

इसके बाद प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफा देने पर कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने बैठक कर 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित PGT परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नए अध्यक्ष के आने से पहले 18 और 19 दिसंबर को परीक्षा कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है।

TGT भर्ती के लिए 15 विषयों में जनवरी 2022 के विज्ञापन के तहत 8.68 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। PGT की तरह TGT भर्ती परीक्षा के लिए भी चार बार तिथि घोषित की गई थी, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अब पांचवीं तिथि 18 और 19 दिसंबर प्रस्तावित है, जो पुराने अध्यक्ष की बैठक के निर्णय के आधार पर तय की गई थी।

तुरंत परीक्षा कराने का निर्णय लेने की संभावना कम

जानकारों का मानना है कि पुराने अध्यक्ष द्वारा तय तैयारी पर नए अध्यक्ष तुरंत परीक्षा कराने का निर्णय लेने की संभावना कम है। ऐसे में टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही आयोग दोनों परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तय करेगा और एजेंसियों का चयन कर नई तिथि प्रस्तावित की जाएगी। इस बीच, आयोग 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन ले रहा है। ऐसे में 8.68 लाख उम्मीदवारों को टीजीटी परीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।

Published on:

01 Oct 2025 08:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी
प्रयागराज

आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

आनंद विहार-पटना ट्रेन में फर्जी टीटीई गिरफ्तार
प्रयागराज

प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट
प्रयागराज

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

ali ahmed transfer naini to jhansi jail cash seizure cctv incident
प्रयागराज

यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

प्रयागराज
