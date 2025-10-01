PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

TGT recruitment exam
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने और उसे स्थगित करने को लेकर चर्चा में है। आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने अपने एक साल के कार्यकाल में वर्ष 2022 की PGT और TGT भर्ती के लिए चार बार परीक्षा तिथि घोषित की थी, लेकिन परीक्षा कराई नहीं जा सकी।
इसके बाद प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफा देने पर कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने बैठक कर 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित PGT परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नए अध्यक्ष के आने से पहले 18 और 19 दिसंबर को परीक्षा कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
TGT भर्ती के लिए 15 विषयों में जनवरी 2022 के विज्ञापन के तहत 8.68 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। PGT की तरह TGT भर्ती परीक्षा के लिए भी चार बार तिथि घोषित की गई थी, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अब पांचवीं तिथि 18 और 19 दिसंबर प्रस्तावित है, जो पुराने अध्यक्ष की बैठक के निर्णय के आधार पर तय की गई थी।
जानकारों का मानना है कि पुराने अध्यक्ष द्वारा तय तैयारी पर नए अध्यक्ष तुरंत परीक्षा कराने का निर्णय लेने की संभावना कम है। ऐसे में टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही आयोग दोनों परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तय करेगा और एजेंसियों का चयन कर नई तिथि प्रस्तावित की जाएगी। इस बीच, आयोग 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन ले रहा है। ऐसे में 8.68 लाख उम्मीदवारों को टीजीटी परीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग