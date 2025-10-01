PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

जानकारों का मानना है कि पुराने अध्यक्ष द्वारा तय तैयारी पर नए अध्यक्ष तुरंत परीक्षा कराने का निर्णय लेने की संभावना कम है। ऐसे में टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही आयोग दोनों परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तय करेगा और एजेंसियों का चयन कर नई तिथि प्रस्तावित की जाएगी। इस बीच, आयोग 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन ले रहा है। ऐसे में 8.68 लाख उम्मीदवारों को टीजीटी परीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।