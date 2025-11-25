माघ मेला के 71 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है यह बदलाव, कई मामलों होने जा रहा है ऐतिहासिक

प्रयागराज में अगले वर्ष 2026 के माघ मेला की तैयारियां इस बार नया इतिहास रचने जा रही हैं।महाकुंभ, अर्धकुंभ और हर वर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले ने संगम की धरती को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी है, यह लगातार वर्ष 1954 से अनवरत जारी है। पहली बार महाकुंभ के इतिहास में एक नया नजारा देखने को मिलेगा, 71 वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया पांटून (पीपी) पुल पहली बार भगवा रंग में नजर आएंगे। अब तक ये पुल पारंपरिक रूप से काले रंग में रंगे जाते थे, लेकिन 2026 के दिव्य और भव्य महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए इस बार इनका रंग बदल दिया गया है।2026 का महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. चाहे वह मेले का बढ़ा दायरा हो, करोड़ों श्रद्धालुओं की तैयारी हो या फिर भगवा रंग से सजे नए पांटून पुल हो.