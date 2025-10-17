ट्रैक्टर की चपेट में आया दुकान से सामने लेने गया मासूम, 6 साल के बच्चे की हुई मौत

ट्रैक्टर की चपेट में आया 6 साल का मासूम
प्रयागराज के गंगापार क्षेत्र के बहरिया में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। सड़क हादसे में एक छह वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया और हर किसी की आंखें नम हो गईं।
यह घटना बहरिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर सारीभट्टी गांव की है। गांव के रहने वाले दिलीप कुमार उर्फ मुलायम यादव का बेटा आदित्य (6 वर्ष) सुबह घर के पास की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई।
टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता दिलीप कुमार ने गांव के ही स्वामी नाथ सरोज के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है।
